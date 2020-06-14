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"Пробили дно": Собчак разругалась с Костюшкиным из-за насилия

"Пробили дно": Собчак разругалась с Костюшкиным из-за насилия
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая неудачно пошутила во время своей передачи

Ксения Собчак решила начать свою новую передачу, где она обсуждает новости, со скандала. Во время вступления ведущая пошутила про Стаса Костюшкина, который в детстве пережил сексуальное насилие. 

Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина, – говорит Ксения. 

Напомним, в недавнем интервью бывший солист группы Чай вдвоем признался, что в детстве над ним и несколькими его друзьями надругался взрослый мужчина. Тогда для него это стало большим потрясением, о котором не знали даже его родственники. 

За неудачное высказывание Собчак затравили люди в комментариях. Они назвали шутку глупостью, отметив, что Стас не заслужил такого в свой адрес. 

"Изнасилуют, как Стаса Костюшкина"...это точно та тема , над которой можно шутить? Очередной раз пробили дно!, – написал пользователь с ником Екатерина Соколова. 

На шутку в свой адрес отреагировал и сам певец. Он лично написал Ксении, указав, что существуют темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту.

Ведущая ответила, что это напомнило ей о цензуре в Советском Союзе и назвала весь скандал по поводу ее высказывания преувеличением. Также она призвала Костюшкина отписаться от нее, если ему не нравится. Фрагмент переписки Собчак выложила в своем телеграм-канале.

Евгения НАГОРСКАЯ

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