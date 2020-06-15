Шоумен назвал телеведущую отражением российских реалий

Известный комик Александр Гудков попытался объяснить, зачем Ксения Собчак посмеялась над Стасом Костюшкиным, который пережил насилие в детстве. По его мнению, телеведущая просто привлекла дополнительное внимание к серьезной проблеме.

"Она не для посмеяться, а ужаснуться, не меньше", – заявил юморист.

Так Гудков ответил на просьбу телеграм-канала "Антиглянец" прокомментировать скандал вокруг Собчак, разгоревшийся из-за ее высказывания.

Как отметил комик, Ксения Собчак является отражением российских реалий. Таким образом, она просто иронизирует над проблемами нашей страны, а вовсе не умаляет их значение.

"Ксения – как человек самоироничный, остроумный, и многие не верят, но еще и абсолютно думающий, – отреагировала (на историю с Костюшкиным – прим. ред.)" – пояснил Гудков.





Юморист убежден, что телеведущую в этой ситуации не в чем упрекать.

Напомним, популярная телеведущая позволила себе иронично высказаться о насилии, которое произошло со Стасом Костюшкиным в детском возрасте. Когда певец был ребенком, над ним и несколькими его друзьями надругался взрослый мужчина.