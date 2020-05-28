Режиссер публично рассказал о последствиях ритуала

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова стала одним из самых громких событий 2019 года. Сначала они расписались в ЗАГСе, к которому подъехали на катафалке, а затем обвенчались, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Как оказалось, досталось и священнослужителю, который проводил ритуал.

Режиссер вспомнил, что после свадьбы как-то встретил в Москве батюшку, однако тот выглядел грустным и сказал: "Ну, получили мы за вас".

О последствиях церемонии Богомолов рассказал в шоу "Вечерний Ургант". Муж Ксении Собчак добавил, что многие гости узнали о венчании только в ЗАГСе. Даже свидетели и родные жениха не были посвящены в планы пары.

Церемония до сих пор не дает покоя пользователям интернета. В комментариях под видеозаписью шоу они опять начали критиковать знаменитую семью: "После катафалка Богомолов для меня умер", "Богохульник, на пару со своей женушкой", – резко высказались на "Ютуб".

Критике пара подверглась за происходящее на банкете после венчания. Телеведущая устроила для мужа сюрприз – исполнила откровенный танец в боди.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ксению Собчак обругали за видео с подругой.