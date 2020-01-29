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"По-взрослому": муж выставил интим с Собчак напоказ

"По-взрослому": муж выставил интим с Собчак напоказ
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники журналистки и режиссера поверили в их чувства через полгода после свадьбы

Константин Богомолов поделился трогательным фото с женой, на котором крепко зажимает ее в объятиях. Интимный снимок муж Ксении Собчак опубликовал в Инстаграм. Поклонники признались, что только после этого "жаркого и взрослого фото" поверили в любовь знаменитостей.

Некоторые не сразу узнали светскую львицу, спутав ее с Аллой Пугачевой, кто-то ответил, что таких жарких снимков с предыдущим мужем телеведущая не выкладывала. Впервые под кадром пары комментаторы почти единогласно признали, что чувствуется настоящая любовь супругов.

До этого многие считали, что этот брак журналистки долго не продержится, и предполагали, что режиссер женился на ней по расчету. Теперь вспомнили и об эпатажной свадьбе, на которую они приехали в катафалке.

"Прям по-взрослому, по-настоящему... классное фото", "Нежность напоказ, смешно", "Прямо секс", "Ммм, жаркие", "Любовь после катафалка, наверное, вдохновляет на счастье...", "Я подумала,Ю Пугачеву обнимает, не узнала Ксению", "Прям мурашки от фото, настолько чувствуется", "Такая нежность и любовь исходит от вас через фото", "Чувствуется, что это по-настоящему", "Такие милые", "Настоящая любовь", "Да уж. С Виторганом таких фоток не было", – написали комментаторы.

До этого Ксению Собчак засняли на пляже с подругой и обругали после кривляний перед камерой. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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