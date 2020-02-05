Причина разрыва актрисы с мужем оказалась банальной

Дарья Мороз, наконец-то, поделилась подробностями расставания с супругом – режиссером Константином Богомоловым. Новой избранницей режиссера стала журналист и светская львица Ксения Собчак. Они поженились в сентябре 2019 года.

"Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается", – призналась актриса в интервью журналу "ОК".

По ее словам, они с мужем расстались давно, и каждый пошел своей дорогой. Это нормально, добавила кинозвезда: она и режиссер много дали друг другу, но наступило время двигаться дальше.

Дарья Мороз и Константин Богомолов расстались в 2018 году. Их дочери Анне сейчас 9 лет. Бывшая супруга Богомолова сейчас активно снимается в кино, в том числе и в фильмах экс-супруга и радует фанатов в Сети откровенными фотографиями.