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Бывшая Богомолова заговорила о разводе из-за Собчак

Бывшая Богомолова заговорила о разводе из-за Собчак
Константин Богомолов. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причина разрыва актрисы с мужем оказалась банальной

Дарья Мороз, наконец-то, поделилась подробностями расставания с супругом – режиссером Константином Богомоловым. Новой избранницей режиссера стала журналист и светская львица Ксения Собчак. Они поженились в сентябре 2019 года.

"Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается", – призналась актриса в интервью журналу "ОК".

По ее словам, они с мужем расстались давно, и каждый пошел своей дорогой. Это нормально, добавила кинозвезда: она и режиссер много дали друг другу, но наступило время двигаться дальше. 

Дарья Мороз и Константин Богомолов расстались в 2018 году. Их дочери Анне сейчас 9 лет. Бывшая супруга Богомолова сейчас активно снимается в кино, в том числе и в фильмах экс-супруга и радует фанатов в Сети откровенными фотографиями.

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Валентина МАЙОРОВА

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