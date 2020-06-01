Режиссер показал тело супруги многотысячной аудитории

В личном блоге Константина Богомолова появилось фото девушки обнаженной по пояс. Незнакомка, похожая на Ксению Собчак, позировала спиной. Сам режиссер не подписал, что на снимке изображена его жена, однако пользователи решили, что это именно она, и раскритиковали звезду.

Сам Богомолов оставил под постом в "Инстаграм" только смайлик в виде сердца. За несколько часов под фото появилось множество комментариев. Пользователи не понимают, зачем режиссеру показывать обнаженную жену публично – за блогом знаменитости следят около 160 тыс. человек.

"Публичные люди, выкладывают такой бред. Разве любовь так выражается?", "С Вами мы узнаем новую Ксению. И она ГОРИТ", "Провокация для подписчиков с утра пораньше", "Чучело", "Смотреть тут не на что", "Что это за гадость?" – написали в блоге Константина.

Богомолов и Собчак не в первый раз эпатируют публику. Свадьба влюбленных стала одним из самых обсуждаемых событий 2019 года. Сначала звезды прокатились до ЗАГСа в катафалке, а затем обвенчались. Священнослужителю, который проводил церемонию, после обряда сильно досталось, о чем он при встрече рассказал режиссеру.

Ранее "Утро.ру" писало, как Ксению Собчак раскритиковали за видео с подругой.