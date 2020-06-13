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Собчак пронесли в гробу по улице

Собчак пронесли в гробу по улице
Ксения Собчак. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www/http://globallookpress.com
Жена Константина Богомолова показала провокационное видео

В "Инстаграм" эпатажной ведущей появился необычный ролик. На нем Ксению Собчак под веселую музыку в гробу несут по стройке несколько афроамериканцев. В какой-то момент звезда, одетая в красный костюм, машет белым платком, сидя в гробу, и говорит: "Не дождетесь".

Поводов для переживаний поклонников творчества Собчак нет. С Ксенией все в порядке, это просто тизер к ее новому выпуску на ютюб-канале "Осторожно новости". В свежем видео ведущая обсуждает актуальные темы, например, платную рекламу блогеров и нашумевшую историю с Михаилом Ефремовым.

"А также новые авторы и сюжеты, как я и обещала", – подытоживает в своем посте Собчак.

Этот яркий ролик уже набрал больше пятисот комментариев на личной страничке Ксении. Поклонники поделились на два лагеря. Одни стали утверждать, что это дешевый контент и "в такие игры опасно играть, они добром не заканчиваются". Другим наоборот, очень понравилось.

"Это шедеврально! Ксения продолжайте!", "Побольше бы таких, и мир бы стал лучше", – написали пользователи под видео.

К слову, одну из тем, которая освещается в новом выпуске программы Собчак, она уже комментировала ранее. На днях Ксения ответила на пост актрисы Ренаты Литвиновой об аварии с Ефремовым. Собчак заметила, что по сравнению с ней, все остальные "школьники" в вопросах массовой травли известных персон.

Юлия ЕВГРАФОВА

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