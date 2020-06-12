Светская львица уверена, что звезды не разбираются в вопросах травли

После смертоносной аварии с участием Михаила Ефремова общественность набросилась с обвинениями на артиста. В Интернете на него полился шквал обвинений. Актриса Рената Литвинова призвала людей отнестись более снисходительно к виновнику случившегося. На пост светской львицы отреагировала скандально известная журналистка и политик Ксения Собчак.

Она назвала Литвинову и Светлану Бондарчук, которая поучаствовала в "Инстаграм"-дискуссии, школьниками в вопросах травли. Несмотря на остроту выражения, Собчак таким образом поддержала призыв Литвиновой к милосердию.

"Рената, Света, будем реалистами. По сравнению со мной вы все школьники в этом вопросе. Я с детства жила с заказухами против всей моей семьи и ненавижу, когда "семеро на одного". Отвратительно", – написала в комментариях под фото Литвиновой телеведущая.

Напомним, что смертоносная авария с участием Михаила Ефремова случилась вечером 8 июня. В результате столкновения автомобилей погиб водитель второй машины. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.