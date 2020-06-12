Сотрудники правоохранительных органов решили проверить, как актер соблюдает домашний арест

Квартиру попавшего в смертоносное ДТП Михаила Ефремова вновь посетила полиция. Актер не открыл стражам порядка, которые пришли узнать, как он соблюдает домашний арест.

Телеграм-канал "112" информирует, что Ефремов не только не пустил стражей порядка к себе, но и обругал их нецензурными словами.

Напомним, что смертоносной ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, случилось вечером 8 июня. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель второй машины. Сейчас актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Эксперты обнаружили в крови Ефремова не только алкоголь, но и психотропные препараты.

Ранее "Утро.ру" писало, что Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего Сергея Захарова.