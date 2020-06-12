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Михаил Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Несмотря на многочисленные вопросы и предложения журналистов, артист просто зашел в здание, где находится его квартира.
Инцидент зафиксирован на видео, опубликованном каналом "МИР 24". На нем видно, как Ефремова, вернувшегося с допроса, атаковали сотрудники СМИ. На все вопросы артист ответил, что оставил подписку о неразглашении.
После этого журналисты предложили актеру извиниться перед семьей погибшего. Ефремов никак не отреагировал, а просто молча зашел в дом.
Ранее "Утро.ру" писало о том, в каком состоянии находился артист перед смертоносной аварией.
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