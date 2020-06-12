В питейном заведении популярного артиста называли просто "дядя Миша"

Посетитель бара Ulysses, в которым часто бывал Ефремов, рассказал о поведении звезды отечественного кино в вечер перед смертоносным ДТП. По словам мужчины, актер был завсегдатаем заведения. Персонал называл его просто "дядя Миша".

"С порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии", – рассказал свидетель "Пятому каналу". Мужчина уточнил, что у артиста в заведении всегда был открыт счет.

Посетитель бара, кроме того, отметил, что Ефремов часто бывал настолько пьян, что мог выйти в общий зал с незастегнутой ширинкой. Персонал относился к нему снисходительно в связи со статусом. В питейном заведении с Ефремовым часто бывали "звезды шоу-бизнеса", дополнил свидетель.

Напомним, что страшное ДТП случилось вечером 8 июня. В результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Lada. Михаилу Ефремову грозит срок до 12 лет. Поддержку актеру оказала бывшая жена. Ксения Качалина объяснила, что ему можно простить все. С заявлением женщины не согласилось большинство российских звезд. По данным судмедэкспертизы, в крови артиста были найдены не только алкоголь, но и психотропные вещества.