Ксения Анатольевна в соцсетях поделилась знаниями фотошопа

Скандально известная телеведущая в очередной раз опубликовала в соцсети искрометную шутку. Ксения Собчак выложила свой "отфотошопленный" снимок и подколола подруг. Она намекнула, что после таких манипуляций сложно узнать человека в реальной жизни.

В своем "Инстаграм" журналистка выложила фотоколлаж. На нем изображен ее портрет "до" и "после" применения программы фотошоп. На обработанном кадре телеведущую буквально не узнать. Внешне она будто помолодела лет на 10. И, конечно, такой снимок звезда выставила не просто так.

"А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?", – написала под своим постом Ксения Анатольевна.

Фанатам Собчак такая шутка очень понравилась. Они написали множество комментариев. "Вот согласна. Некоторых не сразу узнаешь", "Очень тонко!", "Ксения, как всегда на высоте", "Вы до и после очень красивая", – подметили поклонники.

К слову, Ксения Собчак очень любит колко шутить в адрес звездных коллег. На днях в эфире популярного шоу она жестко подколола Тимати. Телеведущая заявила, что если "есть какую-то дрянь", то это не к ней, а к Тимуру Юнусову (Тимати).