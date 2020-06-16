Журналистка сказала, что, в отличие от рэпера, не будет делать отвратительные вещи

Ксения Собчак в очередной раз жестко прошлась по Тимати, который недавно ее оскорбил. Телеведущая подколола рэпера в эфире популярной программы.

Ксения Собчак стала участницей очередного выпуска шоу Comment Out, где звезды должны либо писать провокационные комментарии в "Инстаграм" своим коллегам, либо выполнять неприятные наказания. Телеведущая заявила, что от некоторых заданий она откажется, например, не станет есть что-либо отвратительное.

"Ну его *** (к черту – Прим. ред.) ваши игры. Если *** (дрянь – Прим. ред.) жрать, то это к Тимати",

– сказала Ксения. Таким образом она продолжила перепалку со своим бывшим приятелем – в начале 2000-х звезды периодически вместе появлялись на публике и даже записали совместный клип.

При этом высказывание Собчак не стало ответом на посты рэпера в "Инстаграм", где он обматерил блондинку, назвав ее животным. Программу записывали до этого события, 6 июня, что даже подчеркнул ведущий Владимир Маркони.

Ранее Тимати также припомнил журналистке насмешку над трагедией Стаса Костюшкина, который в детстве стал жертвой насилия. Однако некоторые звезды нашли Собчак оправдание. Александр Гудков убежден, что артистка таким образом лишь привлекла внимание к проблеме.