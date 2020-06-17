Солнцев считает, что телеведущую трудно узнать без макияжа

Ксении Собчак в последнее время стало очень много – она высказывается практически на все актуальные темы. Журналистке пора передохнуть и уехать на курорт, считает бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. По его мнению, это не составит труда, так как телеведущая сможет легко остаться неузнанной без косметики.

"Без мейкапа это женщина средних лет с пищевого рынка",

– заявил Солнцев. По его словам, звезду никто не узнает, даже если она полетит в сторону Майами экономклассом.

Экс-участник телестройки добавил, что Собчак реально "сильно надоела", и ей нужен перерыв. Солнцев не понимает, зачем телеведущая участвует во всех скандалах, ведь общество не успевает переваривать то, что она делает.

Бывший герой "Дома-2" в беседе с Teleprogramma.pro также прокомментировал шутку журналистки о Стасе Костюшкине, который стал жертвой насилия в детстве. Рустам Солнцев считает, чтоКсения Собчак сказала это обдуманно, так как ей в принципе не свойственна импульсивность.