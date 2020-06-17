Королева шансона спела для влюбленных посреди бассейна

Любовь Успенская приняла участие в съемках "Дома-2". Артистка пришла на телепроект, но не в качестве участницы, а чтобы поддержать одного из героев, который решился сделать предложение своей возлюбленной. Видео торжественного момента королева шансона опубликовала в "Инстаграм".

Илья Яббаров приготовил сюрприз для своей девушки Насти Голд. Ему помогла Успенская, которая исполнила свой хит "К единственному нежному", когда участник телестройки предложил Насте стать его женой, передает "Вокруг ТВ".

На видео, опубликованном Успенской, можно разглядеть, что пара сидит в лодке. Певица же выступает на отдельном подиуме, который был расположен посреди бассейна. После того, как невеста сказала "да", прогремел праздничный салют.

"Эмоции – безумные! Это невероятное чувство, дарить улыбки, еще и в такой важный момент",

– написала артистка в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены). Она призналась, что впервые присутствовала на подобном мероприятии, в то время как на самих свадьбах она выступала нередко.

Ранее Любовь Успенскую раскритиковали за "обезображенный" внешний вид.