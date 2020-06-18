Звезда "Дома-2" раскритиковала популярного актера

Алена Водонаева не смогла остаться в стороне от громкого скандала, связанного с именем Джонни Деппа. Уже несколько лет он и его бывшая жена Эмбер Херд выясняют отношения. Теперь же экс-супруг знаменитости заявил, что у актрисы одновременно была интимная связь с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.

Звезда "Дома-2" считает, что артист не должен был выдавать интимные секреты других людей. Разозлившаяся Водонаева назвала Джонни Деппа "старым, плешивым козлом".

Напомним, после развода двух знаменитостей выяснились тайные подробности их жизни. Сначала сама Эмбер Херд обвиняла артиста в грубости, а затем и он сам начала рассказывать нелицеприятные вещи о поведении супруги, которые вызвали бурную реакцию Алены Водонаевой в "Инстаграм".

Сейчас актер фильма "Пираты Карибского моря" утверждает, что в 2016 г. у его тогда еще официальной супруги был секс втроем вместе с моделью Карой Делевинь и инженером Илоном Маском. Якобы об этом рассказал сосед, а затем данные подтвердились благодаря камерам наблюдения, указывает телеканал "360".

Раскрывая грязные подробности интимной жизни голливудской красавицы, Джонни Депп пытается взыскать с нее более $50 млн в качестве морального ущерба за клевету, уточняет Daily Mail.

Ранее Алена Водонаева публично рассказала о сексе втроем.