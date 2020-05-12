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Водонаева показала снимок в наряде с большим декольте

Водонаева показала снимок в наряде с большим декольте
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая участница шоу "Дом-2" выставила фото в черном платье

Алена Водонаева решила показать поклонникам, как выглядела раньше. Знаменитость опубликовала в социальной сети серию архивных кадров, на которых она позирует в студии в наряде с большим декольте.

Звезда "Инстаграма" рассказала, что фотосессия состоялась почти 20 лет назад в ее родном городе. Вернуться в Тюмень ненадолго звезда "Дома-2" планирует в будущем, чтобы показать сыну места своего детства. Сейчас, как признается Водонаева, она считаем своим домом Москву, где живет полжизни.

Среди подписчиков Алены, а их у нее более 2 миллионов, нашлись и ее земляки. Они всячески расхвалили внешность звезды на снимках и написали, что ждут ее в родных местах.

Подписчицам Водонаевой не дает покоя вопрос, как ей удается оставаться сейчас такой же молодой, как и на снимках 20-летней давности. Свой секрет знаменитость в комментариях не раскрыла.

"Какая красивая девушка! Супер!", "Алена, вы не изменились) в чем секрет вечной молодости ?)", "Алена, приезжайте в Тюмень, все покажем", "Очень красивые фото!", "Аленочка, с каждым годом все краше и краше!!" – написали под фото красавицы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Алена Водонаева несколько месяцев находится дома, чтобы обезопасить себя и сына от коронавируса. Однако даже в условиях карантина экс-участнице "Дома-2" удается устраивать домашние фотосессии.

Дарья ПЕТРОВА

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