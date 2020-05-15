Знаменитость рассказала об инциденте в торговом центре

Виктория Боня пережидает карантин в Монако вместе с дочерью и бывшим возлюбленным. Торговые центры в государстве работают, однако для посещения необходимо соблюдать определенные правила, которые экс-участница "Дом-2" проигнорировала, за что ее и погнали из магазина.

Как пояснила красавица в социальной сети, она хотела купить себе косметику, однако в какой-то момент продавец подошел к ней и спросил, где ее защитная маска. В итоге, как говорит сама Виктория, ее "выпульнули" из магазина. Она была вынуждена купить средство защиты от коронавируса и только потом вернулась в отдел.

Звезда телепроекта "Дом-2" оказалась недовольна таким требованием. По ее мнению, маски никак не могу защитить от COVID-19, а только наносят вред. Звезда "Инстаграм", сославшись на эксперта, заявила, что опасность представляют собой вещи, на которые могла попасть слюна зараженного.

До этого Виктория Боня уже не раз высказывалась о коронавирусе. Знаменитость считает, что пандемию специально сделали предметом спекуляций, а в болезни даже нашла пользу для планеты, которую человечество погубило.

Ранее "Утро.ру" писало о запрещенной церемонии, которую звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня прошла у шаманов.