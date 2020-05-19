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Шишкова закрутила роман с экс-возлюбленным Бони

Шишкова закрутила роман с экс-возлюбленным Бони
Алена Шишкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Журналисты рассекретили избранника бывшей девушки Тимати

Личная жизнь Алена Шишковой после расставания с Тимати оставалась в секрете, однако сейчас звезда социальных сетей не скрывает, что у нее появился мужчина. Репортеры, сопоставив все факты, пришли к мнению, что знаменитость встречается с бойцом MMA Хусейном Асхабовым. У спортсмена уже были романы с популярными красавицами – позади у него отношения с Викторией Боней.

На мысль о связи модели с этим мужчиной журналистов натолкнул тот факт, что Шишкова в "Инстаграм" назвала возлюбленного "непобедимым львом". Именно так поклонники и называют бойца, роман с которым приписывают бывшей Тимати.

В новостях о личной жизни звезды "Инстаграма" вновь всплыло имя Виктории Бони. Еще недавно модель и экс-участница "Дома-2" задевали друг друга в соцсетях, намекая на изменения во внешности, а теперь выясняется, что популярные красавицы связаны с одним мужчиной.

Скриншот instagram.com/stories/missalena.92

Летом 2019 г. Виктория Боня хвасталась дорогим подарками и писала об обретенной любви. Тогда "КП" уточнила, что речь идет о Хусейне Асхабове, который жил во Франции, как и сама девушка. Влюбленные с разницей в возрасте в 16 лет через некоторое время расстались.

Теперь же спортсмен покорил сердце Алены Шишковой, из-за чего Виктория Боня и разозлилась, – указывает телеграм-канал "Только никому".

Дарья ПЕТРОВА

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