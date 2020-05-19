Ведущая жестко прошлась по звезде социальных сетей

Ксения Бородина резко высказалась о блогерах, которые рассказывают об отсутствии коронавируса, заявляют о чипировании людей и пропагандируют лечение серьезных болезней народными методами. Под раздачу попала и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня. Телевезвезда унизила бывшую подопечную в социальных сетях.

Бородина сравнивала Боню с мышью и написала, что звезда "Инстаграм" много лет никак не развивалась. Такую резкую реакцию вызвали высказывания знаменитости в своем блоге. Виктория – одна из тех, кто отказывается носить маски для безопасности, проходит обряды у шаманов, говорит и чипировании и воздействии сетей 5G.

"Наконец-то она в развитие ударилась. Столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе – сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!" – заявила Бородина, общаясь с подписчиками.

Перед этим ведущая "Дом-2" высказала все претензии блогерам и сравнила их высказывания с сектанскими приемами.

"Откровенные сектантские приемчики... <...>Призывают идти и обнимать болеющего короновирусом, потому что это вирус по их мнению чушь собачья!" – высказалась Бородина в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Бывшая участница "Дома-2" в последнее время все чаще подвергает критике. Сначала на нее напали эксперты после посещения запрещенной церемонии, затем звезде досталось за слова о пользе пандемии.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Викторию Боню выгнали из магазина в Монако.