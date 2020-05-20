Известная телеведущая считает, что данные о коронавирусе неверны

Виктория Боня, известная своими провокационными высказываниями на тему коронавируса, сделала очередное заявление. Звезда "Дома-2" усомнилась в профессионализме сотрудников Всемирной организации здравоохранения. Об этом она написала в соцсетях.

Экс-участница телепроекта опубликовала в "Инстаграм"-историях новость о том, что президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансирование ВОЗ на постоянной основе. Таким образом Боня ответила всем "полощущим ее всезнающим экспертам": "Видимо, не только я имею претензии к ВОЗ".

В новости, на которую ссылается телеведущая, говорится о том, что Трамп может перестать постоянно выделять деньги ВОЗ в том случае, если организация в течение 30 дней не проведет "масштабные усовершенствования". По мнению президента, организация неоднократно делала неточные заявления о вирусе. Пост опубликован в "Инстаграм"-аккаунте "Голос Америки".

Ранее Виктория Боня говорила о том, что коронавирус – часть всемирного заговора и пандемию сделали объектом для спекуляций. Карантин звезда "Дома-2" проводит в Монако, где ее выгнали из магазина за то, что телеведущая проигнорировала правила.