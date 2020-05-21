Экс-участница телестройки поделилась секретом красоты

Дарья Пынзарь не унывает на самоизоляции. Сегодня она порадовала подписчиков свежими кадрами в купальнике. Девушка облачилась в ярко-красный комплект и покрутилась перед зеркалом.

"Я в этом году впервые в жизни буду загорелой! Балкон-форевер!" – подписала новую публикацию экс-участница скандальной телестройки.

А еще девушка поделилась одним из своих секретов красоты. Оказывается, она наносит патчи не только на область под глазами, но и на все лицо.

"А вы тоже патчи используете на все лицо? Или только под глаза?" – поинтересовалась девушка у подписчиков.

При этом поклонники, в первую очередь, оценили спортивную фигуру любимицы. "Превращаешься в южанку постепенно", "Дарья, вы в шикарной форме", "Красавица", "В таком наряде на патчи никто не смотрит", – похвалили ее комментаторы под постом в "Инстаграм".

Многие в ответ на призыв принялись обсуждать с Дашей Пынзарь косметологию. Так, посоветовали знаменитости держать патчи в холодильнике, а также согласились с ее мнением о том, что это отличное средство для кожи. Некоторые признались, что поступают так же, как звезда "Дома-2", и используют патчи на все лицо.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о предпринимательских успехах Дарьи Пынзарь.

