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Ведущая "Дома-2" перестала пить из-за приступов

Ведущая "Дома-2" перестала пить из-за приступов
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Звезда телепроекта решилась на откровение

Ксения Бородина рассказала своим подписчикам о проблеме, которая у нее возникла. В январе 2020 года знаменитость впервые испытала паническую атаку. Это необъяснимый приступ тревоги и страха, который сопровождается различными симптомами – тошнотой, потливостью, одышкой.

Ведущая шоу "Дома-2" не стала мириться с происходящим и сразу же нашла несколько способов, которые позволяют ей избавиться от страха. Прежде всего, Бородина перестала пить. Ксения исключила алкоголь и только иногда позволяет себе бокал вина.

"Я много слышала про атаки от знакомых, но всегда считала это глупостью какой-то, я просто не понимала, чего они боятся?! И как можно это не контролировать, пока сама с этим не столкнулась. Не могла уснуть, как правило, приступы эти были ночью", – пожаловалась телезвезда в "Инстаграм".

Также Ксения Бородина рассказала, что ей избавиться от паники помогает душ и свежий воздух. Знаменитость посоветовала всем, кто оказался в такой ситуации, обращаться к специалисту и не относиться легко к своему состоянию.

Как оказалось, среди подписчиков ведущей "Дома-2" в социальных сетях много тех, кто также сталкивался с паническими атаками. Некоторые признались, что у них они появились совсем недавно из-за самоизоляции. Критики же не могут понять, откуда у успешной девушки могли появиться такие приступы.

"У меня в связи с этим карантином появились панические атаки", "От чего у вас такие атаки?", "Вы слишком чувствительны", "Панические атаки теперь в моде", – комментируют пользователи под фото Ксении Бородиной.

Ранее ведущей шоу "Дом-2" Ксении Бородиной указали на измены мужа. 

Дарья ПЕТРОВА

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