Бывшая участница телестройки отдала свою плазму нуждающимся

Анастасия Киушкина еще в середине марта заболела коронавирусом. Сейчас недуг отступил, и звезда шоу "Дом-2" стала донором. Девушка за деньги сдала 650 мл плазмы – ее хватит для помощи тем, кто тяжело переносит COVID-19.

Как добавляют журналисты, у тех, кто уже перенес вирус, в крови есть антитела, которые могут помочь остальным больным с такой же инфекцией. Известно, что Киушкина за донорство получила материальное вознаграждение.

Сейчас, как добавляет телеграмм канал Mash, бывшая участница "Дома-2" будет восстанавливаться две недели, а потом снова хочет стать донором.

Киушкина подхватила коронавирус после отдыха во Франции. У нее появились насморк и боль в горле, после чего ее доставили в больницу, где второй анализ подтвердил заражение.

Анастасия Киушкина пришла на "Дом-2" в 2015 г., но построить крепкие отношения так и не смогла. После ухода с телепроекта у нее были романы с несколькими рэперами.