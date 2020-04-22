Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В халате и чулках: Водонаева устроила фотосессию на карантине

В халате и чулках: Водонаева устроила фотосессию на карантине
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" показала домашний наряд

Алена Водонаева опубликовала в социальных сетях кадры с фотосессии. Провести съемку знаменитости удалось даже в условиях самоизоляции – фотограф снимал ее по видеосвязи. Однако образ брюнетки все равно получился эффектным – она надела чулки в сетку и халат. 

На голову Водонаева нацепила бигуди, а позировала вместе с книгой и цветами. Такой домашний наряд поклонники звезды "Дома-2" оценили. Комментаторы в "Инстаграм" восхитились красотой Алены. 

"У меня уже есть несколько разных фотосетов по FaceTime, а я, как обычно, жираф и забываю их публиковать. Это фотографии от моей подруги Наташи, мы можем за 20 минут сделать любую фотосессию". – подписала снимки блогер. 

"Крайняя фотка провокационна", "Алена вы прекрасны, очень вдохновляете", "Эта серия просто божественная!", "Так горячо, аж экран нагрелся", – написали в аккаунте блогера. 

Алена Водонаева в последнее время редко радует подписчиков пикантными фотосессиями. Бывшая участница "Дома-2" сейчас больше занята скандалами со своим участием. Сначала красавице досталось за пост о материнское капитале, а позже она резко высказалась в адрес Ивана Охлобыстина.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Последние новости о коронавирусе на 22 апреля

В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей