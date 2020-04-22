Бывшая участница телепроекта "Дом-2" показала домашний наряд

Алена Водонаева опубликовала в социальных сетях кадры с фотосессии. Провести съемку знаменитости удалось даже в условиях самоизоляции – фотограф снимал ее по видеосвязи. Однако образ брюнетки все равно получился эффектным – она надела чулки в сетку и халат.

На голову Водонаева нацепила бигуди, а позировала вместе с книгой и цветами. Такой домашний наряд поклонники звезды "Дома-2" оценили. Комментаторы в "Инстаграм" восхитились красотой Алены.

"У меня уже есть несколько разных фотосетов по FaceTime, а я, как обычно, жираф и забываю их публиковать. Это фотографии от моей подруги Наташи, мы можем за 20 минут сделать любую фотосессию". – подписала снимки блогер.

"Крайняя фотка провокационна", "Алена вы прекрасны, очень вдохновляете", "Эта серия просто божественная!", "Так горячо, аж экран нагрелся", – написали в аккаунте блогера.

Алена Водонаева в последнее время редко радует подписчиков пикантными фотосессиями. Бывшая участница "Дома-2" сейчас больше занята скандалами со своим участием. Сначала красавице досталось за пост о материнское капитале, а позже она резко высказалась в адрес Ивана Охлобыстина.