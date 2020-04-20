Звезда "Дома-2" посвятила гневный пост актеру

Алена Водонаева резко высказалась в адрес Ивана Охлобыстина, которого засняли рядом в храмом в Пасху. Блогер считает, что именно из-за таких людей и растет число заразившихся COVID-19. Телезвезда имеет в виду тот факт, что актер пришел на службу вместе со своей семьей, а ведь еще недавно всех их проверяли на коронавирус, – так она написала в социальных сетях.

Дочь Анфиса Охлобыстина объявила в "Инстаграм", что ее результат оказался положительным, а тесты всех остальных членов семьи еще делаются. С того момента прошло две недели, но семья уже смело нарушает режим самоизоляции, что и возмутило Водонаеву.

Телезвезда признается, что "звереет" из-за всей этой ситуации, о которой сообщили журналисты.

"Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине еще черт знает сколько!? Ведь именно из-за таких безответственности людей как Охлобыстин, количество зараженных все время растет", – написала она в социальных сетях.

Водонаева вспомнила, что всегда отмечала православный праздник с семьей, но сейчас уже почти 40 дней не выходила из дома, так как ответственно относится к самоизоляции.

Как указывают журналисты, видео с Иваном Охлобыстином засняли рядом с храмом Софии Премудрости Божией. Актер тогда заметил камеру и в грубой форме попросил оператора не снимать людей.

Как добавляет телеканал "Царьград", повторные тесты на коронавирус у Анфисы Охлобыстиной не подтвердили наличие вируса.