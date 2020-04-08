Родственница звезды сериала "Интерны" рассказала о лечении и самочувствии

Анфиса Охлобыстина решила сообщить подписчикам, как именно протекает ее болезнь, и ответить на самые популярные вопросы. Девушка заявила, что на себе ощутила странные симптомы COVID-19 – у нее пропало обоняние, из-за чего дочь актера очень сильно испугалась.

Кроме этого, у Анфисы была насморк и высокая температура, которая до сих пор поднимается по вечерам. Наследница Ивана Охлобыстина отмечает, что точного результата она не знает до сих пор, ведь медики уже дважды приезжали домой к ее близким и еще раз брали анализы у всех членов семьи. У трех ее братьев и сестер результат на COVID-19 отрицательный, позже пояснила в "Инстаграм" родственница звезды сериалов "Интерны".

Обоняние к девушке до сих пор не вернулось – она может ощущать только резкие запахи. Также Охлобыстина добавила, что при появлении первых симптомов мама лечила ее дома от ангины, а сейчас она не принимает никаких лекарств.

"Я просто пью много воды, компота и чая. Ничем я не лечу. Мне ничего не прописывали", – пояснила она в социальных сетях.

Если результаты второго анализа подтвердятся, то под угрозой окажутся не только сам Иван Охлобыстин и его жена, но и шестеро их детей.

Действительно, есть не только обычные симптомы коронавируса – кашель, повышенная температура и насморк, но и специфические: потеря обоняния, головные боли и головокружение. Они встречаются у 8% пациентов.