Бывшая участница телепроекта не может есть и пить

У Лизы Кутузовой появились серьезные проблемы со здоровьем. Левая часть лица девушки парализована. О страшной болезни и борьбе с ней звезда "Дома-2" рассказала в соцсетях.

По словам Кутузовой, первые признаки появились на прошлой неделе: начало стрелять в ухе, затем онемела левая часть языка. Еще спустя три дня перестал закрываться левый глаз, рот перекосило, а левую часть лица полностью парализовало, приводит слова звезды шоу StarHit. Доступ к своей странице в "Инстаграм" девушка ограничила.

Из-за болезни девушка не может чистить зубы, есть или пить. Врачи поставили диагноз - неврит лицевого нерва. Теперь Кутузова ежедневно переносит массу болезненных процедур: капельницы, иголки, электрофорез и даже лечение пиявками. Многодетная мать опубликовала снимки, на которых видны синяки на ее спине от банок и кровоподтеки на лице.

Кутузова надеется, что таблетки и средства народной медицины помогут ей победить болезнь как можно скорее.

Ранее другая экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала, чем занимается на карантине. Звезда опубликовала кадры с домашней фотосессии.