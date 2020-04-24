Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезду "Дома-2" парализовало

Звезду "Дома-2" парализовало
Елизавета Кутузова. Фото: instagram.com/kutuzovaliza_
Бывшая участница телепроекта не может есть и пить

У Лизы Кутузовой появились серьезные проблемы со здоровьем. Левая часть лица девушки парализована. О страшной болезни и борьбе с ней звезда "Дома-2" рассказала в соцсетях.

По словам Кутузовой, первые признаки появились на прошлой неделе: начало стрелять в ухе, затем онемела левая часть языка. Еще спустя три дня перестал закрываться левый глаз, рот перекосило, а левую часть лица полностью парализовало, приводит слова звезды шоу StarHit. Доступ к своей странице в "Инстаграм" девушка ограничила.

Из-за болезни девушка не может чистить зубы, есть или пить. Врачи поставили диагноз - неврит лицевого нерва. Теперь Кутузова ежедневно переносит массу болезненных процедур: капельницы, иголки, электрофорез и даже лечение пиявками. Многодетная мать опубликовала снимки, на которых видны синяки на ее спине от банок и кровоподтеки на лице.

Кутузова надеется, что таблетки и средства народной медицины помогут ей победить болезнь как можно скорее.

Ранее другая экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева показала, чем занимается на карантине. Звезда опубликовала кадры с домашней фотосессии.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Умерли 60 человек за день: свежая статистика по коронавирусу на 24 апреля

За день COVID-19 подтвердили у 5849 россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей