Водонаева в слезах пожаловалась на сына
Алена Водонаева опубликовала в социальных сетях фото в слезах. Знаменитость призналась, что иногда плачет в своем потайном углу. Звезде, которая полтора месяца сидит дома, не хватает человеческого общения. Плюс ко всему доводят красавицу сын и кот.
Как пишет экс-участница "Дома-2", как только она прибирается в квартире, ее ребенок или домашнее животное что-нибудь натворят.
Выход из ситуации Водонаева нашла. В "Инстаграм" она написала, что сначала плачет, потом звонит маме и осознает, что кому-то в этом мире сейчас хуже – это помогает ей избавиться от грусти. Однако звезда не может дождаться, когда коронавирус закончится.
"С 13 марта этого года я не видела никаких других людей, кроме сына и курьеров через видеокамеру квартиры. Не думала, что мне, социапату и интроверту будет не хватать простого человеческого общения", – рассказала она в социальных сетях.
Подписчики постарались поддержать блогера. В комментариях они просят Водонаеву держаться и радоваться тому, что она находится дома, а не в больнице. Некоторые пользователи признаются, что самоизоляция с детьми-подростками тоже дается им непросто.
"Не плачь. Главное, что не с больнице!", "Надеюсь, что все в порядке", "Плакать – это нормально! Ты молодец!", "Аленочка, спасибо за такие душевные слова. Правда, кому-то намного хуже сейчас", - высказались пользователи интернета.
Ранее Алена Водонаева устроила фотосессию в халате и чулках.
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