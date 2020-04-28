"Возьмите себя в руки": ведущая "Дома-2" резко ответила россиянам на критику
Ведущая "Дома-2" эмоционально ответила подписчикам на критику ее мыслей по поводу режима самоизоляции. Накануне Ксения Бородина опубликовала на своей странице в соцсети пост, где порадовалась, что активно путешествовала до введения карантинных мер, и отметила, как будет скучать по морю.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию у поклонников Ксении – многие посчитали рассуждения девушки неуместными, а ее проблемы несерьезными. "А мы не думаем об этом! У меня вот даже на завтра на хлеб денег нет!" – жаловались в комментариях подписчики.
Бородина решила отреагировать на осуждающие высказывания и разместила ответный пост на своей странице в "Инстаграм". Как подчеркнула звездная ведущая, она не виновата в том, что ситуация в стране ухудшилась. Кроме того, знаменитость не поленилась просмотреть профили недоброжелателей. По ее словам, сообщения с жалобами на тяжелую ситуацию пишут люди, у которых на страницах много фотографий с загородных поездок и заграничных путешествий.
"Возьмите себя в руки уже, прекратите заниматься травлей публичных людей!.. Почему вы навязываете публичным людям обязанность содержать вас, молчать", – возмутилась ведущая "Дома-2". Она также отметила, что старается помогать нуждающимся, и призвала фанатов быть добрее.
Многие поклонники поддержали звезду телестройки: "Такие люди, что не напиши, найдут, к чему придраться", – отметили сторонники Бородиной.
Ранее "Утро" рассказывало, почему Ксения Бородина перестала пить.
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