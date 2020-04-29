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Водонаева в кружевном бюстгальтере показала тонкую талию

Водонаева в кружевном бюстгальтере показала тонкую талию
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая участница "Дома-2" поделилась фотографиями из юности

Алена Водонаева опубликовала в социальной сети свои архивные снимки. Блогер показала, как менялась с 10 до 35 лет. На одном из кадров она позировала в бюстгальтере у стены. На фото можно увидеть тонкую талию 19-летней девушки. Уже тогда будущая звезда выглядела очень эффектно.

Бывшая участница шоу "Дом-2" еще в подростковом возрасте начала участвовать в модных фотосессиях. Водонаева позировала в смелых нарядах в студиях и на улице – на одном снимке она прикрывает тело руками, на другом прогуливается по улице в мини-шортах и топе.

"Чищу телефон, нашла так много своих фотографий разных периодов. Так интересно наблюдать, как меняется внешность со временем", - подписала Алена пост в "Инстаграм".

На интернет-пользоватетлей фото экс-участницы "Дома-2" произвели впечатление. Они считают, что знаменитость уже в девстве выглядела, как звезда, а ее фигура кажется им идеальной. Некоторые пользователи отметили, что внешность красавицы кардинально не поменялась.

"Обалденная фигура", "Вы очень красивая во всех смыслах", "По-моему, кроме мейка и причёсок изменений почти не видно", "Бог наградил такой внешностью", "Естественную красоту никуда не спрячешь", "Красивая была всегда", "Почти не изменилась, такая же красивая", – прокомментировали фото блогера.

Ранее Алена Водонаева устроила домашнюю фотосессию в чулках и халате. 

Дарья ПЕТРОВА

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