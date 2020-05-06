Бывшая участница телепроекта "Дом-2" рассказала, как пыталась получить работу

Алена Водонаева поделилась с подписчиками личной историей, которая произошла с ней в 2007 году. Тогда экс-участница "Дома-2" в первый и последний раз столкнулась с домогательствами. Случай произошел, когда красавица хотела стать ведущей одной из программ на телевидении.

Блогер вспоминает, что уже прошла все кастинги и пробы и даже снялась в первом выпуске, однако после ее пригласили на разговор с "главным человеком", который и должен был утвердить ее кандидатуру. От предложения Водонаева отказалась и не стала ведущей.

"Но именно в этот момент, в кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт", – рассказала Алена Водонаева на своем ютуб-канале.

Грязное предложение – так сама знаменитость назвала произошедшее – поступило к ней от известного человека, который и после работал с несколькими телевизионными проектами.

Произошедшего 13 лет назад Водонаева быстро забыла, а огласить неприятную историю решила только сейчас. Подписчики в "Инстаграм" звезду поддержали. Они считают, что имена таких людей надо озвучивать, а одна из девушек и вовсе заявила, что также подверглась домогательствам этого человека.

"Я была на "собеседовании" у этого человека пару лет назад. Прекрасно Вас понимаю", "Это вечная проблема красивых женщин (все пытаются навредить)", "Молодец, Алена, я восхищаюсь тобой", "Это очень важная тема и ее нужно освещать,потому что я часто встречаю людей, которые считают, что домогательства – это нормально и даже забавно", - прокомментировали рассказ экс-участницы "Дома-2" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Алена Водонаева показала тонкую талию в кружевном бюстгальтере.