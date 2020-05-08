Водонаева в чулках прибралась дома

Экс-звезда "Дома-2" предстала в образе горничной

Алена Водонаева решила в режиме самоизоляции заняться тщательной уборкой квартиры. Делала она это в весьма пикантном наряде – кадры появились в ее "Инстаграм".

На фото звезда в костюме горничной и чулках сметает пыль с люстры метелкой из перьев, забравшись на кровать. "Одна дома", – подписала она откровенные снимки.

Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию у публики. Кто-то попытался Водонаеву подколоть, спросив, не сын ли снимал. Другие назвали Алену шикарной, а некоторые дамы посетовали, что так заняты весь день уборкой и готовкой, что времени на то, чтобы привести себя любимых в порядок уже не остается.

"Богдан что ли фоткает ?)" "Красотка ))) а я как белка в колесе в этом карантине готовка и уборка целыми днями . Как все успевать , чтобы и на себя время оставалось ?" "Ты шикарная",

– высказались комментаторы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Водонаева поседела после скандала.