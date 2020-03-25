Девушка решила попробовать себя в новой роли

Клавдия Безверхова еще зимой покинула телестройку. Как оказалось, сделать это брюнетка решила не просто так. Она сбежала из "Дома-2" в армию. Теперь наблюдать за жизнью телезвезды можно будет в другом проекте, где девушки примерят на себя роль солдат.

Работники "Дома-2" поясняют, что у героинь нового шоу отберут дорогие наряды и косметику, чтобы они смогли прочувствовать солдатские будни на себе.

Бывший молодой человек Клавдии вспоминает, что перед уходом с телестройки она вела себя загадочно. Говорила о том, что ей не хватает дисциплины и строгости, однако он не думал, что Безверхова решится на такой шаг и уйдет в армию, – пояснил он сайту "Дом-2".

Зрители считают, что бывшая участница "Дома-2" поступила правильно, уйдя с проекта и оставив своего молодого человека. Критики же, наоборот, уверены, что Клавдия просто не хочет исчезать с экранов телевизора, поэтому и ходит из одного шоу в другое. Например, ранее она была невестой в передаче "Давай поженимся".

"Правильно сделала", "От него и в армию на счастье", "Куда бы она не ушла, главное, что бросила этого недоумка", "Клава уже не знает, на какой проект сходить", "Молодец девочка. Никогда не надейтесь на мужика", "Ходит по всем передачам, лишь бы не работать", – прокомментировали поступок девушки.

Ранее "Утро" писало об участнице "Дома-2", которая заразилась коронавирусом.