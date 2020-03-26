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Бузова призналась в пластической операции

Бузова призналась в пластической операции
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ведущая шоу "Дом-2" откровенно рассказала о помощи хирургов

Внешность Ольги Бузовой не дает покоя поклонниками и журналистам. В последнее время многие из них обсуждали заметно увеличившийся бюст знаменитости. Телезвезда подтверждает – пластическую операцию она на самом деле сделала, только не на груди, а на ноге.

В 2013 году певица поехала за границу, чтобы врачи помогли ей избавиться от выпирающей косточки на ступне. Кость, как вспоминает сама Бузова, ей пилили. Артистка решилась на операцию не только из-за эстетики – ей было физически трудно ходить.

 "Я делала пластическую операцию. Эстетически было некрасиво, но у меня были очень сильные, дикие боли в косточке", – добавила ведущая "Дома-2".

Однако операция не помогла знаменитости на 100% – сейчас косточка снова увеличилась и доставляет артистке неудобства.

Слухи о пластике груди Ольга также прокомментировала. Они признается, что несколько лет назад уже была записала на операцию, но в последний момент решила передумать. На кардинальные меры она хотела решиться после развода.

Выяснилось, что во время брака супруг телеведущей Дмитрий Тарасов говорил ей, что у нее маленькая грудь и просил ее лечь под нож хирурга, рассказала она в интервью с ютуб-каналом Super.

Только сейчас звезда "Дома-2" понимает, что таким способом нельзя никого удержать, а любое вмешательство – это стресс для организма.

Ранее у Ольги Бузовой резко увеличилась голова. 

Дарья ПЕТРОВА

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