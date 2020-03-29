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Удалили семь зубов: Бузова расплакалась после похода к врачу

Удалили семь зубов: Бузова расплакалась после похода к врачу
Ольга Бузова. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" рассказала об операции

Ольга Бузова не сдержала слез, записывая видео.

Телеведущая и певица рассказала подписчикам о походе к собачьему доктору. Накануне одной из ее питомиц, Еве, пришлось удалить семь зубов. Об этом Бузова написала в своем Инстаграм.

"Моей Евочке вчера удалили 7 зубиков , врач сказал , что для неё так будет лучше 🙏🏻 Но я очень переживаю 😔 не могу успокоиться... " – поделилась она под фото с собачкой.

В сторис Бузовой появилось также видео, где она гладит Еву и рассказывает о случившемся. В одном из роликов голос звезды начинает срываться – похоже, Ольга не справилась с эмоциями и расплакалась.

Поклонники певицы постарались, как могли, утешить ее, заверив, что с животным все будет в порядке. Собачники также поделились опытом, рассказав, что бывало и хуже  (орфография и пунктуация сохранены).

"Пусть быстрее поправляется!!!! 😍😍😍 Прелесть такая"  "Нашему йорку удаляли 16 зубов"  "Здоровья ей и тебе" "Солнышко, не переживай 🥺 Все будет хорошо", – написали они.

Ранее Бузова призналась в пластической операции.  

Кристина ЧЕРНИКОВА

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