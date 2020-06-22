Ведущая "Дома-2" продолжает спорить с поклонниками из-за своей внешности

Лицо Ксении Бородиной не дает покоя ее подписчикам в социальной сети. Уже много лет они обсуждают, какие именно операции могла сделать знаменитость. Чаще всего в интернете ведутся споры по поводу губ звезды, которые якобы стали больше. Сама красавица отрицает, что колола в губы что-либо, однако из-за подобных домыслов очень злится.

Сейчас ведущая "Дома-2" заявила, что устала от вопросов о губах и готова пойти на самые отчаянные меры – предложила пользователям собрать миллион рублей, чтобы она сделала УЗИ губ. Процедура должна показать, есть ли в них гель. Если вещество не будет найдено, то Бородина заберет себе деньги пользователей. А если губы Ксения все-таки увеличивала, то отдаст сумму фанатам.

"Идем с вами на УЗИ губ и, если там находят гель, то я вам 1 миллион, если там геля нет, то вы мне миллион рублей",

– написала Ксения Бородина в "Инстаграм".

Также звезда шоу "Дом-2" добавила, что у нее, как и у всех людей, есть свои недостатки, но призвала не указывать на них.

Некоторые поклонники с мнением ведущей согласились, другие продолжали утверждать, что внешность артистки поменялась. Сама Бородина решила ограничить доступ к комментариям.

"Раньше губы были тоньше, поэтому и спрашивают", "Губы такие же, просто щечки ушли, и из-за за этого смотрится, будто губы увеличены", "У вас сделаны губы, все уже смеются над тем, что вы не можете это признать, в пять раз увеличились, признайтесь уже", "Ксения, вы идеальны", - высказались пользователи под снимком.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ксения Бородина раскритиковала отдых в Крыму.