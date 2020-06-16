Бородина разозлилась из-за отдыха в Крыму

Бородина разозлилась из-за отдыха в Крыму
Ксения Бородина. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" недовольна условиями на полуострове

Ксения Бородина пожаловалась подписчикам не несостоявшийся отдых. Знаменитость хотела бы поехать в Турцию, которую она считает идеальным местом для отпуска с детьми, однако из-за пандемии коронавируса планам телеведущей не удалось сбыться. А условия размещения в Крыму звезду проекта "Дом-2" не удовлетворили.

Бородина в социальных сетях написала гневный пост о том, что хорошие варианты на полуострове быстро разобрали, а остались только отели с коврами на стенах, стоимость которых достигает 100 тыс. рублей.

В итоге Ксения Бородина нашла способ хотя бы немного создать летнее настроение – в доме знаменитости появился бассейн, где теперь купаются ее дочки.

Одни пользователи "Инстаграм" ждут открытия границ так же, как и телеведущая, другие считают, что знаменитость преувеличивает, а найти хороший вариант в Крыму – реально. Получив несколько подобных комментариев, Бородина решила ограничить доступ к посту.

"Тоже ждем открытия границ. Чувствую, придется все лето просидеть дома", "Вот это беда", " В Алуште очень достойно", "Дома тоже хорошо, а может на Волгу в приличный пансионат?", "Почему за Крым такие преувеличения? У нас море отелей!" – ответили пользователи ведущей "Дома-2".

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Ксения Бородина унизила звезду "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА

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