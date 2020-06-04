Красавица в слезах пыталась вырваться с шоу

Ирина Науми стала участницей телепроекта в мае 2020 года. Красавица сразу же заявила о себе: к 23 годам у нее есть несколько высших образований и знание языков. Однако впечатляющие данные девушке не помогли – она со скандалом покинула "Дом-2", заявив, что ее на шоу удерживали силой.

Что именно произошло на передаче – не понятно, однако Ирина решила уйти со съемочной площадки, что ей удалось сделать с большим трудом. Красавица в социальных сетях рассказала, что шесть охранников держали ее, угрожали и хватали за волосы.

Науми и сама дралась с мужчинами, пытаясь вырваться. В итоге у экс-участницы случалась истерика: она вызвала наряд полиции и попросила таксиста приехать за ней.

Модели удалось вырваться с площадки "Дома-2", однако ее личные вещи и документы остались у организаторов. Плачущая девушка после инцидента поехала в полицию, где написала заявление, о чем сама рассказала в "Инстаграм".

"Я начала драться с людьми, потому что меня не выпускали. У меня просто была просто истерика. Был еще один молодой человек, который начал на меня орать и хвать за руки, и потом начал снимать на камеру", – рассказала шокированная девушка (орфография и пунктуация сохранены).

Сейчас о возвращении на проект Ирина Науми и не думает. Она спряталась в безопасном месте, уточняет телеканал "Царьград".

Ранее "Утро.ру" писало о новой ведущей "Дома-2".