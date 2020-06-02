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Новой ведущей "Дома-2" стала звезда интернета

Новой ведущей "Дома-2" стала звезда интернета
Саша Спилберг. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Знаменитость намерена защищать девушек на проекте

К команде опытных ведущих телестройки присоединится 22-летняя Саша Спилберг, уже известная многим зрителям. Девушка несколько лет ведет блоги в социальных сетях. Например, в "Инстаграм" за ней следят более 5 миллионов. человек.

Саша станет ведущей "Дома-2" только на два дня, а уже после, как сообщают СМИ, руководство реалити-шоу примет окончательное решение. Пока блогер довольна всем происходящим и уже выбрала себе миссию на телестройке – она хочет защитить всех участниц от нападок мужчин и сделать так, чтобы к девушкам относились лучше.

Новая ведущая пояснила, что наблюдать за участниками в жизни ей очень интересно, и она хочет поучаствовать в таком экшене. Искать любовь на шоу Саша Спилберг не планирует: в личной жизни у нее все в порядке, дополняет StarHit.

Как пояснили на официальном сайте "Дома-2", герои шоу с интересом отнеслись к новой ведущей и прислушались к советам молодой девушки, которая смогла построить свою любовь.

Дарья ПЕТРОВА

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