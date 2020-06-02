Телеведущая показала несовершенства своего тела

Виктория Боня набрала лишний вес. Об этом звезда телестройки рассказала в "Инстаграм", ответив всем критикующим ее фигуру.

Телеведущая записала видео, на котором она предстала в белом топе и обтягивающих шортах. Звезда "Дома-2" показала свою фигуру, повертевшись перед камерой, и заявила, что гордится своими "несовершенствами".

По словам Бони, после ролика с дыхательной гимнастикой ее раскритиковали за лишние килограммы. Бывшая участница телепроекта призналась, что подобные комментарии удивили ее. Именно поэтому она решила записать ответ на критику.

Звезда заявила: "Я горжусь своими жирами", животом, ногами и тем, что "округлилась". Боня добавила, что у комментаторов не получилось ее застыдить.

"Когда у вас здесь ноль, а здесь камень, – показала Виктория Боня на голову и сердце, – это вас не сделает счастливыми, и никакое точеное тело не принесет вам удовольствия", – заключила звезда "Дома-2".

Подписчики поддержали телеведущую, отметив, что она прекрасно выглядит: "В сорок лет ты просто идеальна. Я думаю, они очень завидуют", "Идеальная фигура, Вика! Хотя тебе далеко не 18!", "Всем бы быть такими жирными".

Виктория Боня регулярно занимается спортом и делится своими успехами в соцсетях. Ранее телеведущая показала упражнения для ягодиц.