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Алена Водонаева, как и многие российские предприниматели, столкнулась с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Звезда "Дома-2" обратилась за государственной помощью, чтобы пережить кризис. Об этом рассказала сама телеведущая.
Водонаева ждет, когда она снова сможет работать. Экс-участница телестройки владеет сетью салонов красоты, которые закрыты в связи со вспышкой инфекции. Звезда поделилась, что подала заявление на субсидию на поддержку малого бизнеса. По словам Водонаевой, сейчас это практически единственная вещь, которая может помочь сфере услуг пережить пандемию.
В данный момент сотрудники салона красоты Водонаевой находятся в неоплачиваемом отпуске – коллектив с пониманием отнесся к ситуации, из-за чего звезде удалось сэкономить на зарплате, передает Teleprogramma.pro. Тем не менее, знаменитость надеется, что работу получится возобновить уже осенью.
По информации журналистов, подобные заявления также подали и другие российские звезды. Это объяснили тем, что выплачивать деньги сотрудникам в условиях кризиса сложно, а у артистов, так же как и у других граждан, есть право на получение помощи.
Ранее Алена Водонаева показала, как занимается уборкой в режиме самоизоляции.
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