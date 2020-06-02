Телеведущей непросто удерживать бизнес на плаву во время кризиса

Алена Водонаева, как и многие российские предприниматели, столкнулась с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Звезда "Дома-2" обратилась за государственной помощью, чтобы пережить кризис. Об этом рассказала сама телеведущая.

Водонаева ждет, когда она снова сможет работать. Экс-участница телестройки владеет сетью салонов красоты, которые закрыты в связи со вспышкой инфекции. Звезда поделилась, что подала заявление на субсидию на поддержку малого бизнеса. По словам Водонаевой, сейчас это практически единственная вещь, которая может помочь сфере услуг пережить пандемию.

В данный момент сотрудники салона красоты Водонаевой находятся в неоплачиваемом отпуске – коллектив с пониманием отнесся к ситуации, из-за чего звезде удалось сэкономить на зарплате, передает Teleprogramma.pro. Тем не менее, знаменитость надеется, что работу получится возобновить уже осенью.

По информации журналистов, подобные заявления также подали и другие российские звезды. Это объяснили тем, что выплачивать деньги сотрудникам в условиях кризиса сложно, а у артистов, так же как и у других граждан, есть право на получение помощи.

Ранее Алена Водонаева показала, как занимается уборкой в режиме самоизоляции.