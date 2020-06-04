Внешность ведущей "Дома-2" сильно изменилась

Бесконечно популярная Ольга Бузова выпустила новую песню и поспешила объявить об этом своим подписчикам. Она разместила новый пост, где предстала в весьма необычном образе – лицо и шею девушки покрывают микросхемы, по которым движется ток. А глаза кареглазой знаменитости неожиданно превратились в голубые.



"Наконец-то этот день настал! Ловите мой новый хит", – сообщила в публикации артистка.

Эффектное видео привлекло внимание подписчиков, однако больше всего их порадовал новый трек любимицы. "Поздравляю!" "Это бомба просто", "Вау! Это хит лета 2020 будет!", "Кайф, трек – топ!", "Лучшая! Спасибо!", "Оля, ты восхитительна!" – расхвалили ведущую "Дома-2" преданные фанаты.

Однако нашлись и недовольные. Им показалось, что голос певицы был слишком сильно обработан. "Такая обработка дикая, некоторые слова не разобрать", – высказался один из них.

В любом случае, если отношение к творчеству поющей ведущей у россиян неоднозначное, то в том, что она отлично выглядит, сходятся во мнениях практически все подписчики. 34-летнюю Ольгу Бузову в очередной раз засыпали комплиментами и отметили, что она настоящая красавица.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что на Ольгу Бузову напал неизвестный мужчина.