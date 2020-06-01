Певица вспомнила о случае на концерте

Популярность Ольги Бузовой продолжает набирать обороты. Сейчас о звезде говорят не только в России, но и за рубежом, ведь именно ее недавно требовал привести к себе захватчик столичного банка. После случившегося ведущая "Дома-2" вспомнила об еще одном страшном инциденте: когда-то во время концерта на нее напал мужчина.

Певица тогда только начинала свою музыкальную карьеру и совсем не ожидала, что, когда выйдет на сцену, к ней бросится неизвестный. Он разбил артистке губу. Знаменитость рассказывает, что неприятные моменты с ней периодически случаются – поклонники после концертов буквально кидаются на машину.

Эти эпизоды привели к тому, что Бузова усилила охрану, о чем рассказала в программе "Ты не поверишь".

Свой путь к славе она начала на шоу "Дом-2", в итоге став одной из самых популярных и богатых участниц телестройки. После скандального развода с футболистом телезвезда решила стать певицей и быстро ворвалась в отечественный шоу-бизнес.

Сейчас карьера артистки находится на высоте, а вместе с тем наладилась и личная жизнь. Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном.