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Бывший муж Бузовой открыл правду про ее интимные переписки с Нагиевым

Бывший муж Бузовой открыл правду про ее интимные переписки с Нагиевым
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Футболист раскрыл все подробности брака с ведущей шоу "Дом-2"

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов со скандалом развелись в 2016 году. С тех пор спортсмен редко высказывался о браке со звездой, однако все же решил раскрыть некоторые детали их совместной жизни и расставания. Например, экс-супруг знаменитости признался, что заплатил специалисту, чтобы получить доступ к перепискам Ольги.

К тому моменту пара только-только рассталась, однако найденное в телефоне шокировало футболиста. Тарасов подтвердил, что у Бузовой была личная переписка с Дмитрием Нагиевым, которому она также отсылала фото и звала с собой в отпуск. Кроме того, спортсмен сообщил, что телеведущая общалась и с другими мужчинами.

"Мне прислали фотографии. Страшные фотографии, ужасные. Я честно шокирован был. Думал, что девочки по-другому переживают…" – рассказал Тарасов в интервью шоу "Алена, блин".

В телефоне Бузовой ее тогда еще супруг нашел и другие сообщения. Звезда, с его слов, поливала грязью его семью – маму и умершего отца. Терпеть это футболист не стал и забрал у девушки дорогую иномарку. Сейчас спортсмен жалеет об этом.

Дмитрий Тарасов подчеркнул, что решился на интервью из-за того, что устал слышать неправду в свой адрес. Например, бывший супруг Бузовой в интервью ютуб-каналу Super опровергает ее слова о том, что он просил ее увеличить грудь.

Также спортсмен указал, что одной из причин расставания стали дети. С самого начала он просил у возлюбленной ребенка, однако Бузова поставила условие – малыш будет только после свадьбы. Однако совместного наследника у пары так и не появилось.

Сейчас Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном, а Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, которая подарила ему двух дочек.

Дарья ПЕТРОВА

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