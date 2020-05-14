Бывший муж Бузовой открыл правду про ее интимные переписки с Нагиевым
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов со скандалом развелись в 2016 году. С тех пор спортсмен редко высказывался о браке со звездой, однако все же решил раскрыть некоторые детали их совместной жизни и расставания. Например, экс-супруг знаменитости признался, что заплатил специалисту, чтобы получить доступ к перепискам Ольги.
К тому моменту пара только-только рассталась, однако найденное в телефоне шокировало футболиста. Тарасов подтвердил, что у Бузовой была личная переписка с Дмитрием Нагиевым, которому она также отсылала фото и звала с собой в отпуск. Кроме того, спортсмен сообщил, что телеведущая общалась и с другими мужчинами.
"Мне прислали фотографии. Страшные фотографии, ужасные. Я честно шокирован был. Думал, что девочки по-другому переживают…" – рассказал Тарасов в интервью шоу "Алена, блин".
В телефоне Бузовой ее тогда еще супруг нашел и другие сообщения. Звезда, с его слов, поливала грязью его семью – маму и умершего отца. Терпеть это футболист не стал и забрал у девушки дорогую иномарку. Сейчас спортсмен жалеет об этом.
Дмитрий Тарасов подчеркнул, что решился на интервью из-за того, что устал слышать неправду в свой адрес. Например, бывший супруг Бузовой в интервью ютуб-каналу Super опровергает ее слова о том, что он просил ее увеличить грудь.
Также спортсмен указал, что одной из причин расставания стали дети. С самого начала он просил у возлюбленной ребенка, однако Бузова поставила условие – малыш будет только после свадьбы. Однако совместного наследника у пары так и не появилось.
Сейчас Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном, а Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, которая подарила ему двух дочек.
Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь
Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о здоровье
Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими
Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
Здоровье
- Жирный молочный продукт защитит от проблем с сердцем
- Известный врач развеял миф о вреде плотного ужина
- Иглоукалывание и сон: секреты китайских долгожителей отсрочат старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик