Телеведущая может сама починить сантехнику и телевизор

Виктория Боня опубликовала новый пост в "Инстаграм". Звезда "Дома-2" решила развеять миф о том, что она ничего не делает по дому самостоятельно. Телеведущая рассказала о своих умениях, назвав себя настоящей русской бабой.

Экс-участница телестройки поделилась снимком, на котором она позирует в белом платье с глубоким декольте. Около звезды в кадре стоит букет цветов. В описании к публикации Боня решила открыться подписчикам с другой стороны.

Телеведущая, отметив, что многие считают ее "белоручкой", заявила: это не так и что-то сделать самостоятельно – нормально для нее. По словам звезды, когда она жила с теперь уже бывшим мужем Александром Смерфитом, сыном ирландского миллионера, она сама починила сломавшуюся сантехнику.

В возрасте десяти лет, рассказала Боня, она самостоятельно паяла телевизор "Рубин", который постоянно выходил из строя. И прибить гвоздь для нее также не проблема. Кроме того, она умеет ухаживать за домашним скотом и огородом.

"Неужели с виду не скажешь, что я настоящая русская баба?" – заключила экс-участница телестройки.

"Какая красивая Вика и совсем не баба", "Женщина безгранична в своих возможностях", "Вы реально настоящая русская женщина", – согласились подписчики со звездой "Дома-2". Некоторые девушки также поделились историями о том, как справлялись с бытовыми проблемами самостоятельно.

Ранее Виктория Боня призналась, что гордится своей фигурой, таким образом ответив тем, кто раскритиковал ее за лишние килограммы.