Продюсер считает, что звезды имеют право на поддержку

Многие представители шоу-бизнеса в период пандемии остались без заработков. Некоторые были вынуждены распустить своих сотрудников, а кто-то продолжил платить деньги людям из своих накоплений.

Недавно стало известно, что многие звезды обратились за получением дополнительной помощи от государства. От своих ИП они подали заявки на выплаты МРОТ – около 12 тыс. рублей на каждого своего сотрудника. Иосиф Пригожин считает, что звезды имеют на это полное право.

Он объясняет, что все артисты регулярно платят налоги в казну. Сам продюсер в последний раз перевел деньги государству 6 мая. Иосиф утверждает, что он делает это для того, чтобы в случае чего иметь финансовую подушку, которая выручить в сложной ситуации.

"И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции", – объясняет он изданию "Вечерняя Москва".

Пригожин предложил создать специальный фонд помощи артистам, который будет материально поддерживать певцов и музыкантов, попавших в сложную жизненную ситуацию.

В дополнительных выплатах от государства отказали Лепсу, Агутину и Пригожину – после марта они уволили часть своих сотрудников. А вот Билан, Басков и Тодоренко получат деньги из казны.