Экс-ведущая проекта поделилась своим мнением о типах людей

Юлия Ефременкова написала в социальных сетях, что делит представительниц прекрасного пола на баб и женщин. К первому типу, по ее мнению, относятся злые и завистливые люди, которые не понимают шуток.

Женщинами экс-ведущая телепроекта "Дома-2" считает умных и добрых дам, у которых есть чувство собственного достоинства и юмора.

"Ненавижу баб", – написала Ефременкова, а затем добавила: "Бабы стелются под мужиков и буквально грызут женщин морально, если чувствуют, что они мужчинам интереснее, со всеми соперничать пытаются как бы невзначай". Орфография и пунктуация автора сохранены.

Подобными рассуждениями звезда "Дома-2" поделилась в "Инстаграм". Одни пользователи позицию знаменитости разделяют, другие напоминают Ефременковой о собственном прошлом. По их мнению, когда-то красавица и сама была такой "бабой".

В ответ на обвинения Юлия заметила, что выросла и переосмыслила некоторые моменты своего поведения.

"Очень красивая, а главное умная женщина", "Юля, наверное, забыла, какой она была на проекте, когда с Сергеем была в отношениях. Вот именно там и была Баба", "Полностью согласна! Есть прям мерзкие, завистливые особи, а есть – приятные, достойные женщины", -написали в "Инстаграм" блогера.

Юлия Ефременкова весной этого года перестала быть ведущей "Дома-2". Девушка призналась, что не стала терпеть плохие условия. Теперь знаменитость полностью сосредоточена на своей личной жизни – звезда проекта сейчас в отношениях с бывшим участником шоу, который сделал ей предложение.