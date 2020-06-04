Бывшая участница "Дома-2" поделилась архивными кадрами

Алена Водонаева опубликовала в социальных сетях архивный снимок. На фотографии знаменитость позирует в купальнике на пляже, а сверху на ней лежит ее маленький сын.

Вместе с малышом звезду социальных сетей, похоже, сфотографировали несколько лет назад. В этом году Богдану, которого экс-участница "Дома-2" родила от бизнесмена, исполнится 10 лет.

Пользователи под фото восхищаются внешними данными Водонаевой, хвалят ее сына и пишут о том, что красавица стала отличной мамой, на которую они ровняются.

"Какой сладкий пупс", "Какой Богдан пупсик", "Алена, Вы для меня героиня", "Вы умница и красавица", "От этого фото так веет теплом, морем, солнцем, отдыхом", Алена, вы потрясающая мама", "Вам идет материнство", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Воспитанию сына Водонаева уделяет много времени. Мальчик ездит со звездой на отдых, появляется с ней на премьерах фильмов и учится дома, как захотела знаменитость.

Ранее Алена Водонаева публично рассказала об интиме.