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"Слесарь-сантехник со мной спит": Водонаева огорошила кадрами из кровати

"Слесарь-сантехник со мной спит": Водонаева огорошила кадрами из кровати
Алена Водонаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" показала, с кем проснулась утром

Алена Водонаева поделилась утренними кадрами из постели. Телеведущая рассказала, что с ней спит слесарь-сантехник. Видео появилось в соцсети знаменитости.

Слесарем звезда "Дома-2" назвала своего огромного кота, который лежал рядом с ней в постели. Артистка рассказала, что питомец по ночам так храпит и сопит, что у нее складывается впечатление, будто в кровати находится какой-то мужчина.

"Слесарь-сантехник второго разряда со мной спит", – пошутила Водонаева в инстаграм-историях. Телеведущая сняла своего черного кота породы мейн-кун, который обнимал звезду и громко мурлыкал.

В прошлом году экс-участница телестройки развелась с мужем. Одной из причин разрыва, по словам Водонаевой, стал финансовый вопрос.

Полгода назад телеведущая призналась, что встречается с молодым хоккеистом. Имя возлюбленного она не раскрыла, но добавила, что замуж в ближайшее время не собирается. Звезда "Дома-2" заявила: ей важно, чтобы мужчина зарабатывал больше нее.

Сама Алена Водонаева владеет сетью салонов красоты. Ранее она попросила помощи от государства, чтобы удержать свой бизнес на плаву.

Карина СИРАЗОВА

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